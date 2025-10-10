https://ria.ru/20251010/volodin-2047591486.html
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира
Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету, сегодняшний лауреат является очередным доказательством этому, заявил председатель Госдумы
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету, сегодняшний лауреат является очередным доказательством этому, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло
, Норвежский Нобелевский комитет
принял решение присудить премию мира 2025 года Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
"Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому", - написал Володин
в своем канале в Мах.
Он отметил, что лидер оппозиции Венесуэлы
, получившая Нобелевскую премию мира, пыталась посеять рознь и расколоть общество, что является прямым путем к гражданской войне.
"Те, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, — позорники и дармоеды. Нобель в гробу переворачивается от того, как они тратят его деньги… Лучше бы их направили на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС, спасение природных ресурсов. Одним словом — на пользу человечеству. Как и завещал Нобель", - заключил он.