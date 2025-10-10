Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/volodin-2047591486.html
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира - РИА Новости, 10.10.2025
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира
Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету, сегодняшний лауреат является очередным доказательством этому, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:18:00+03:00
2025-10-10T18:18:00+03:00
осло
венесуэла
вячеслав володин
госдума рф
норвежский нобелевский комитет
в мире
нобелевская премия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251010/premiya-2047565252.html
осло
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
осло, венесуэла, вячеслав володин, госдума рф, норвежский нобелевский комитет, в мире, нобелевская премия
Осло, Венесуэла, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Норвежский Нобелевский комитет, В мире, Нобелевская премия
Володин прокомментировал решение по Нобелевской премии мира

"Политическая разменная монета". Что написал Володин о Нобелевской премии мира

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету, сегодняшний лауреат является очередным доказательством этому, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Как заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло, Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
"Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Средства ученого и изобретателя тратят не по назначению, а для спонсирования оппозиций и революций. Используя авторитет некогда престижной награды, по сути с помощью нее кукловоды финансируют своих политических марионеток. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому", - написал Володин в своем канале в Мах.
Он отметил, что лидер оппозиции Венесуэлы, получившая Нобелевскую премию мира, пыталась посеять рознь и расколоть общество, что является прямым путем к гражданской войне.
"Те, кто сегодня представляет Нобелевский комитет, — позорники и дармоеды. Нобель в гробу переворачивается от того, как они тратят его деньги… Лучше бы их направили на лечение детей, помощь пострадавшим при ЧС, спасение природных ресурсов. Одним словом — на пользу человечеству. Как и завещал Нобель", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин прокомментировал слова Зеленского о Нобелевской премии для Трампа
Вчера, 16:46
 
ОслоВенесуэлаВячеслав ВолодинГосдума РФНорвежский Нобелевский комитетВ миреНобелевская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала