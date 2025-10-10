Украинские войска не обстреливали территорию ДНР

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 10.10.2025 (обновлено: 00:35 10.10.2025)
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в публикации управления.
Как сообщает ведомство, сведений о жертвах среди мирных жителей не поступало.
В предыдущие сутки также не было зафиксировано ни одного обстрела.
