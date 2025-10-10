https://ria.ru/20251010/vojska-2047408409.html
Украинские войска не обстреливали территорию ДНР
Украинские войска не обстреливали территорию ДНР - РИА Новости, 10.10.2025
Украинские войска не обстреливали территорию ДНР
Украинские войска вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 10.10.2025
Украинские войска не обстреливали территорию ДНР
ВСУ вторые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР