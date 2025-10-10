Вклад устойчивого развития в экономику обсудят на "Сделано в России"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сессия "Устойчивое развитие и зеленая экономика. Экспортный потенциал и факторы экономического роста" при поддержке ТПП РФ пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"В условиях растущего спроса на природные ресурсы и глобальных экологических вызовов переход к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) и "зеленым" практикам становится ключевым драйвером устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В качестве ключевых спикеров приглашены: первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, председатель совета ТПП РФ по устойчивому развитию и КСО Елена Мякотникова, генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова, заместитель генерального директора МКПАО "ЭН+ Холдинг" по устойчивому развитию - директор МКПАО "Русал" по устойчивому развитию, председатель Национального ESG Альянса Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию ПАО "Сибур" Максим Ремчуков, директор Ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный, заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию ООО "УК "Дело" Елена Свирина, директор департамента реализации федеральных проектов развития Школы управления "Сколково" Ирина Миронова.

Основными темами дискуссии станут: вклад рециклинга в экономику: новые рабочие места, инновации и снижение издержек, формирование отрасли управления отходами в России и ее экспортный потенциал и внедрение Целей устойчивого развития (ЦУР) и ESG-трансформация бизнеса и другие.

Сессия будет интересна всем, кто заинтересован в "зеленом" росте экономики, отмечает РЭЦ.

Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

Международный форум пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.

В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.