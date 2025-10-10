https://ria.ru/20251010/vizy-2047467959.html
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ
Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, РИА Новости, 10.10.2025
Euractiv: ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран