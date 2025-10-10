Рейтинг@Mail.ru
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ
11:12 10.10.2025 (обновлено: 11:13 10.10.2025)
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ
Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, РИА Новости, 10.10.2025
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, пишут СМИ

Euractiv: ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, сообщает портал Euractiv со ссылкой на записку Еврокомиссии.
«
"Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках грядущей стратегии ЕС по визам… доступ к визам планируется увязать более тесно с сотрудничеством по миграции", - пишет портал.
Отмечается, что эти предложения могут наделить ЕК возможностью приостанавливать действие виз или запрещать их выдачу для граждан стран с плохими отношениями с ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ
15 сентября, 12:30
 
