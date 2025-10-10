ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователей мессенджера WhatsApp поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Прямой опасности он не несет, однако свидетельствует о серьезных рисках, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Иван Волин.
Пользователей атакует вирусная программа Sorvepotel, которая рассылает zip-файла. При попытке его распаковки на десктопной версии WhatsApp (принадлежит Meta*), вирус поселяется в компьютере и сам рассылает себя по контакт-листу.
Прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил мессенджера. Однако проблема таких вирусов в другом.
"Уязвимость может впоследствии привести уже к настоящему заражению. Компьютер вовлекается в зараженную сеть и под управлением злоумышленников участвует в атаках на другие системы", — объяснил Волин.
Не следует открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены. Есть ИИ-программы, которые легко проверят содержимое подозрительных архивов и расскажут, что внутри, заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.