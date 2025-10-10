ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

Прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил мессенджера. Однако проблема таких вирусов в другом.

"Уязвимость может впоследствии привести уже к настоящему заражению. Компьютер вовлекается в зараженную сеть и под управлением злоумышленников участвует в атаках на другие системы", — объяснил Волин.

Не следует открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены. Есть ИИ-программы, которые легко проверят содержимое подозрительных архивов и расскажут, что внутри, заключил он.