Рейтинг@Mail.ru
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/virus-2047407030.html
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp - РИА Новости, 10.10.2025
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp
Пользователей мессенджера WhatsApp поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Прямой опасности он не несет, однако... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T03:15:00+03:00
2025-10-10T03:15:00+03:00
технологии
россия
whatsapp inc.
мошенничество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029911797_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_206739ad1841be392c96e25d5f8fe15b.jpg
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036617718.html
https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029911797_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_427651522a72b8f81adc88b823008b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, whatsapp inc., мошенничество, общество
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Мошенничество, Общество
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp

Аналитик Волин: пользователей WhatsApp поражает вирус, замаскированный под чеки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Пользователей мессенджера WhatsApp поражает новый вирус, который замаскирован под чеки или медицинские документы. Прямой опасности он не несет, однако свидетельствует о серьезных рисках, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Иван Волин.
Пользователей атакует вирусная программа Sorvepotel, которая рассылает zip-файла. При попытке его распаковки на десктопной версии WhatsApp (принадлежит Meta*), вирус поселяется в компьютере и сам рассылает себя по контакт-листу.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Раскрыто, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку
21 августа, 03:18
Прямой опасности он не несет — самое большее, аккаунт пользователя могут заблокировать за нарушение правил мессенджера. Однако проблема таких вирусов в другом.
«
"Уязвимость может впоследствии привести уже к настоящему заражению. Компьютер вовлекается в зараженную сеть и под управлением злоумышленников участвует в атаках на другие системы", — объяснил Волин.
Не следует открывать никаких заархивированных файлов и не загружать ничего, в чем вы на 100 процентов не уверены. Есть ИИ-программы, которые легко проверят содержимое подозрительных архивов и расскажут, что внутри, заключил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
7 мая, 02:21
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.МошенничествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала