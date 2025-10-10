Выживший на катамаране в Охотском море не признает вину

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин, которого будут судить по обвинению в нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа, не признает себя виновным и будет добиваться в суде оправдания, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров.
В пятницу представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Не признает (себя виновным – ред.), он будет добиваться (оправдательного приговора)", - сказал адвокат.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали. Он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же, Пичугин на имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.