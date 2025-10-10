Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/video-2047477561.html
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2025
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации (ПВД) 48-й артиллерийской бригады ВСУ с помощью беспилотников "Герань-2" в РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:42:00+03:00
2025-10-10T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047473754_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b897ad74f0807bd543a2246cb824223.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поражение "Геранями" украинского пункта временной дислокации у Лозового
Поражение "Геранями" украинского пункта временной дислокации у Лозового.
2025-10-10T11:42
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047473754_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4177f3b416642eb21ab0673c0912247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ у Лозового. Появились кадры

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации (ПВД) 48-й артиллерийской бригады ВСУ с помощью беспилотников "Герань-2" в районе населенного пункта Лозовое на купянском направлении.
На кадрах видно, как после попадания беспилотников в здания и сооружения украинского ПВД происходят взрывы и начинается пожар.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала