Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.10.2025
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации (ПВД) 48-й артиллерийской бригады ВСУ с помощью беспилотников "Герань-2" в РИА Новости, 10.10.2025
Поражение "Геранями" украинского пункта временной дислокации у Лозового
Поражение "Геранями" украинского пункта временной дислокации у Лозового.
Минобороны показало видео поражения пункта ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ у Лозового. Появились кадры