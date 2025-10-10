Рейтинг@Mail.ru
Генсек ЦК Компартии Вьетнама поздравил Медведева с успехом на выборах
15:07 10.10.2025
Генсек ЦК Компартии Вьетнама поздравил Медведева с успехом на выборах
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам поздравил председателя "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
вьетнам
то лам
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
россия
вьетнам
Генсек ЦК Компартии Вьетнама поздравил Медведева с успехом на выборах

То Лам
То Лам. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 10 окт - РИА Новости. Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам поздравил председателя "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина и партию "Единая Россия" с ошеломляющим успехом на прошедших выборах.
Медведев встретился с То Ламом в ходе своего визита в КНДР.
"Также хочу поздравить лично вас, Владимира Владимировича Путина - президента России, поздравить партию "Единая Россия" с ошеломляющим успехом, достигнутым на прошедших выборах", - сказал То Лам во время встречи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев выразил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама
Вчера, 14:10
 
