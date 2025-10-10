Рейтинг@Mail.ru
Постпред Венесуэлы при ООН назвал причину "неминуемой" военной угрозы - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 10.10.2025 (обновлено: 23:56 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/venesuela-2047636711.html
Постпред Венесуэлы при ООН назвал причину "неминуемой" военной угрозы
Постпред Венесуэлы при ООН назвал причину "неминуемой" военной угрозы - РИА Новости, 10.10.2025
Постпред Венесуэлы при ООН назвал причину "неминуемой" военной угрозы
Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что если бы у его страны не было нефти, то и "неминуемой" военной угрозы также не существовало. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:24:00+03:00
2025-10-10T23:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6eaabbb2ebf5bcef91773d7bf5412703.jpg
https://ria.ru/20251010/postpred-2047636966.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f94b666049b912d479aff0e39d735162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, оон
В мире, Венесуэла, США, ООН
Постпред Венесуэлы при ООН назвал причину "неминуемой" военной угрозы

Постпред Венесуэлы при ООН Монкада назвал причину "неминуемой" военной угрозы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 10 окт - РИА Новости. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что если бы у его страны не было нефти, то и "неминуемой" военной угрозы также не существовало.
"Если бы в Венесуэле не было нефти, неминуемой военной угрозы не существовало бы", - сказал он в ходе заседания СБ ООН в связи с ударами США по судам у побережья Венесуэлы.
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Постпред Венесуэлы в ООН назвал удары США по судам внесудебными расправами
Вчера, 23:27
 
В миреВенесуэлаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала