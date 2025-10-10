В Венесуэле назвали Нобелевскую премию мира политическим инструментом

КАРАКАС, 10 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо демонстрирует, что эта награда является политическим инструментом, заявил РИА Новости депутат правящего блока Хильберто Хименес.

"Это лишь подтверждает, что Нобелевская премия мира - это инструмент политического использования, предназначенный для того, чтобы придать престиж тому, кто его не имеет", - сказал Хименес, возглавляющий "Народное избирательное движение".