В Венесуэле назвали Нобелевскую премию мира политическим инструментом

КАРАКАС, 10 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо демонстрирует, что эта награда является политическим инструментом, заявил РИА Новости депутат правящего блока Хильберто Хименес.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение комитета, заявил, что для этой организации политика важнее самого мира. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, что нанесло авторитету награды огромный ущерб.
"Это лишь подтверждает, что Нобелевская премия мира - это инструмент политического использования, предназначенный для того, чтобы придать престиж тому, кто его не имеет", - сказал Хименес, возглавляющий "Народное избирательное движение".
Депутат назвал Мачадо "воинствующей фигурой в геополитической игре" на континенте, поскольку она открыто призывала к применению силы против венесуэльского народа и "выполняла грязную работу для Госдепартамента США".
По словам собеседника агентства, решение Нобелевского комитета в Венесуэле не празднуют. Хименес подверг сомнению заслуги Мачадо, отметив, что они "отрицательные", а сама награда призвана "отбелить очень серую фигуру" венесуэльской политики.
"Этим точным ударом окончательно убивается премия, которая когда-то была столь престижной в мире, теперь она, без всяких сомнений, утратила свою сущность", - подчеркнул парламентарий.
Норвежский Нобелевский комитет назвал Мачадо "одним из самых выдающихся примеров гражданской доблести в Латинской Америке последних лет" и "ключевой и объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разделена". Оппозиционерка со своей стороны заявила, что присужденная ей премия якобы является признанием борьбы граждан ее страны за свободы.
Мачадо, основательница политического движения Vente Venezuela, в 2023 году была отстранена от занятия государственных должностей, что побудило ее поддержать президентскую кандидатуру Эдмунда Гонсалеса на выборах в июле 2024 года. В том же году прокуратура открыла против нее расследование по обвинениям в государственной измене и заговоре после того, как она поддержала проект закона США об усилении экономических санкций против Венесуэлы. Оппозиционерка с января текущего года не появлялась на публичных мероприятиях, но утверждает, что находится в Каракасе.