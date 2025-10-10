СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шестьдесят три энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), повреждены за последние десять дней в результате взрывов, передает украинское агентство УНИАН.

В пятницу украинские власти и СМИ сообщили об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях . Позже премьер страны Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине . Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил о дефиците мощности в энергосистеме государства из-за повреждений объектов генерации.

"Всего за последние десять дней... атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки... удары (нанесены - ред.) по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.

О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточняется.