СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 10.10.2025
СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины
СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины
2025-10-10T21:49:00+03:00
2025-10-10T21:49:00+03:00
СМИ сообщают о поражении 63 объектов энергетики Украины

УНИАН: за десять дней на Украине повреждены 63 энергетических объекта

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Шестьдесят три энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), повреждены за последние десять дней в результате взрывов, передает украинское агентство УНИАН.
В пятницу украинские власти и СМИ сообщили об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил о дефиците мощности в энергосистеме государства из-за повреждений объектов генерации.
"Всего за последние десять дней... атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки... удары (нанесены - ред.) по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
