Рейтинг@Mail.ru
Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047627104.html
Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью
Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью - РИА Новости, 10.10.2025
Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью
Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, но не сказал, из... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:25:00+03:00
2025-10-10T21:25:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259228.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_183:43:2589:1848_1920x0_80_0_0_8fade908fec3b9ad4340aa40ab60f715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украина ожидает поставку двух систем ПВО Patriot осенью

Зеленский ждет поставку двух систем Patriot осенью, но не сказал, от кого

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украина ожидает поставку двух систем противовоздушной обороны Patriot этой осенью, заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, но не сказал, из какой страны планируется поставка.
"Мы ожидаем две системы, мы ожидаем осенью. Эти две системы с соответствующим комплектом ракет.... Безусловно, это не та десятка систем ПВО, которые мы ожидаем от США, это другие системы, о которых нам удалось договориться", - сказал Зеленский в видео, трансляция которого была опубликована в YouTube-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие
17 июня, 08:51
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала