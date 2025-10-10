МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские союзники Украины нивелируют свою же финансовую помощь Киеву, продолжая покупать российский газ, пишет Reuters.
"Боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Европейский союз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта", — подчеркнуло издание.
Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев этого года Евросоюз импортировал российские энергоносители на сумму свыше 11 миллиардов евро.
В статье также отмечается, что семь из 27 стран Евросоюза нарастили импорт российских энергоносителей, при этом пять из них активно поддерживают Украину. Например, во Франции закупки российской нефти и газа выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, как указывается в материале, эти страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а закупленные энергоносители распределяются по всему блоку.
В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии, констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям ЕК о преодолении кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, в том числе с нехваткой природных ресурсов и высокими ценами на газ, которые в Европе в четыре–пять выше в США.
В свою очередь, в России не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов, и теперь попал в новую, более серьезную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские уголь, нефть и газ — только по более высокой цене.
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
Вчера, 13:37
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>