СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины

Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев этого года Евросоюз импортировал российские энергоносители на сумму свыше 11 миллиардов евро.

Кроме того, как указывается в материале, эти страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а закупленные энергоносители распределяются по всему блоку.