Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047584038.html
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины - РИА Новости, 10.10.2025
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины
Европейские союзники Украины нивелируют свою же финансовую помощь Киеву, продолжая покупать российский газ, пишет Reuters. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:41:00+03:00
2025-10-10T17:41:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
марио драги
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251009/nato-2047313760.html
https://ria.ru/20251010/signal-2047508631.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк
В мире, Украина, Россия, Европа, Марио Драги, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк
СМИ рассказали о "щекотливом" положении Европы из-за Украины

Европа оказалась в щекотливом положении из-за помощи Украине. Что известно

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Европейские союзники Украины нивелируют свою же финансовую помощь Киеву, продолжая покупать российский газ, пишет Reuters.
"Боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Европейский союз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта", — подчеркнуло издание.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
9 октября, 16:13
Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев этого года Евросоюз импортировал российские энергоносители на сумму свыше 11 миллиардов евро.
В статье также отмечается, что семь из 27 стран Евросоюза нарастили импорт российских энергоносителей, при этом пять из них активно поддерживают Украину. Например, во Франции закупки российской нефти и газа выросли на 40% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, как указывается в материале, эти страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а закупленные энергоносители распределяются по всему блоку.
Специалист Центра исследований энергетики и чистого воздуха по отношениям ЕС и России Вайбхав Рагхунандан назвал такую политику Евросоюза "своего рода самосаботажем", так как финансовая помощь Украине перекрывается доходами России от продажи энергоносителей в Европу.
В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии, констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям ЕК о преодолении кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, в том числе с нехваткой природных ресурсов и высокими ценами на газ, которые в Европе в четыре–пять выше в США.
В свою очередь, в России не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов, и теперь попал в новую, более серьезную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские уголь, нефть и газ — только по более высокой цене.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США сделали заявление о Путине из-за действий НАТО
Вчера, 13:37
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаМарио ДрагиЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала