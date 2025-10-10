Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 10.10.2025 (обновлено: 17:29 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047560599.html
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.10.2025
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов
В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовалась дыра в размере около 60 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:31:00+03:00
2025-10-10T17:29:00+03:00
украина
экономика
валдис домбровскис
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047358407.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, экономика, валдис домбровскис, евросоюз
Украина, Экономика, Валдис Домбровскис, Евросоюз
Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов

Домбровскис: в бюджете Украины на 2026-2027 гг возникла дыра в размере $60 млрд

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовалась дыра в размере около 60 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов ЕС в Копенгагене.
«
"Следует понимать, что в настоящее время Украина заключила новую программу с МВФ, поскольку ее потребности в финансировании значительно превысили предыдущие оценки. У нее есть дефицит финансирования в размере около 60 миллиардов долларов на 2026-2027 годы без военной поддержки, которая также является значительной", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
Вчера, 08:00
Он назвал крайне важным, чтобы международные доноры, в том числе члены G7, внесли свой вклад в сокращение нынешнего дефицита финансирования.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели 2025-го.
Депутат Рады Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца 2025 года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, из-за чего Министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем семь миллиардов долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
9 октября, 18:31
 
УкраинаЭкономикаВалдис ДомбровскисЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала