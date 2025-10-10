Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовалась дыра в размере около 60 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов ЕС в Копенгагене.