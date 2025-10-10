Еврокомиссар заявил о дыре в бюджете Украины в 60 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовалась дыра в размере около 60 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов ЕС в Копенгагене.
«
"Следует понимать, что в настоящее время Украина заключила новую программу с МВФ, поскольку ее потребности в финансировании значительно превысили предыдущие оценки. У нее есть дефицит финансирования в размере около 60 миллиардов долларов на 2026-2027 годы без военной поддержки, которая также является значительной", — сказал он.
Он назвал крайне важным, чтобы международные доноры, в том числе члены G7, внесли свой вклад в сокращение нынешнего дефицита финансирования.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели 2025-го.
Депутат Рады Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца 2025 года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, из-за чего Министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем семь миллиардов долларов.