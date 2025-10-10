https://ria.ru/20251010/ukraina-2047527613.html
На Украине начались сбои в работе приложения и сайта госбанка
Сбои в работе приложения и сайта украинского государственного банка Sense Bank начались в пятницу на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:52:00+03:00
2025-10-10T14:52:00+03:00
2025-10-10T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
киев
украина
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
На Украине начались сбои в работе приложения и сайта госбанка
На Украине начались сбои в работе сайта и приложения госбанка Sense Bank
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сбои в работе приложения и сайта украинского государственного банка Sense Bank начались в пятницу на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве
. Мэр Киева Виталий Кличко
сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа.
"Мобильное приложение государственного Sense Bank не работает, а его сайт грузится через раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как утверждают в Telegram-канале банка, сбои вызваны повреждениями онлайн-инфраструктуры одного из его партнеров. Банк заявил о проведении восстановительных работ, не указывая срока их окончания. При этом "Страна.ua" сообщает, что по одной из версий после взрывов в ночь на пятницу получил повреждения дата-центр банка.