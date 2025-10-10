На Украине начались сбои в работе приложения и сайта госбанка

"Мобильное приложение государственного Sense Bank не работает, а его сайт грузится через раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Как утверждают в Telegram-канале банка, сбои вызваны повреждениями онлайн-инфраструктуры одного из его партнеров. Банк заявил о проведении восстановительных работ, не указывая срока их окончания. При этом "Страна.ua" сообщает, что по одной из версий после взрывов в ночь на пятницу получил повреждения дата-центр банка.