Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на насколько месяцев опережая график, заявили в британском министерстве обороны.
"Сотни ракет для противовоздушной обороны были поставлены на пять месяцев раньше срока... Ракеты, произведенные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше запланированного срока в рамках программы безвозмездной помощи. Многоцелевые ракеты LMM обеспечивают защиту Украины с 2022 года", - говорится в заявлении минобороны.
В июле Лондон объявил о заключении соглашения по поставке Украине 5 тысяч ракет для ПВО "Мартлет", произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте. Великобритания выделила на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.