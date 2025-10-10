Рейтинг@Mail.ru
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047517339.html
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО - РИА Новости, 10.10.2025
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО
Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на насколько месяцев опережая график,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:12:00+03:00
2025-10-10T14:12:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
https://ria.ru/20251010/sammit-2047446010.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Великобритания передала Украине сотни ракет для ПВО

МО Великобритании заявило о передаче Украине сотни ракет для ПВО "Мартлет"

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на насколько месяцев опережая график, заявили в британском министерстве обороны.
"Сотни ракет для противовоздушной обороны были поставлены на пять месяцев раньше срока... Ракеты, произведенные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше запланированного срока в рамках программы безвозмездной помощи. Многоцелевые ракеты LMM обеспечивают защиту Украины с 2022 года", - говорится в заявлении минобороны.
В июле Лондон объявил о заключении соглашения по поставке Украине 5 тысяч ракет для ПВО "Мартлет", произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте. Великобритания выделила на поставки ракет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,4 миллиарда долларов) кредита с 19-летним сроком погашения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на саммите ЕС по Украине
Вчера, 09:38
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала