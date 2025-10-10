В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах незаконно перерегистрировали в структуру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в пятницу Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что перерегистрация произошла именно в период болезни настоятеля Спасо-Преображенского храма, священника Анатолия Чертополоха, который сейчас находится на лечении. Прихожане убеждены, что отсутствие настоятеля было использовано для проведения незаконных действий.