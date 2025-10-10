Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице
Религия
 
13:11 10.10.2025
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице
Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах незаконно перерегистрировали в структуру раскольнической Православной...
Ольга Фомченкова
черкассы, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спасо-Преображенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах незаконно перерегистрировали в структуру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает в пятницу Союз православных журналистов (СПЖ).
Черкассах 8 октября 2025 года был незаконно перерегистрирован Спасо-Преображенский храм Украинской православной церкви, расположенный в микрорайоне Дахновка. Регистрационные действия были проведены без какого-либо решения религиозной общины и даже без формального собрания прихожан. Представители ПЦУ подали государственному регистратору сфальсифицированные документы, на основании которых храм был внесен в реестр как принадлежащий новой структуре", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Отмечается, что перерегистрация произошла именно в период болезни настоятеля Спасо-Преображенского храма, священника Анатолия Чертополоха, который сейчас находится на лечении. Прихожане убеждены, что отсутствие настоятеля было использовано для проведения незаконных действий.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
РелигияЧеркассыРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
