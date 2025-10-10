Украинские власти отобрали у УПЦ собор в Волынской области

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские власти отобрали во владение у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) здания собора и епархиального управления во Владимире Волынской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

"Во Владимире у УПЦ отобрали здания собора и епархиального управления. Государство 10 октября 2025 года отобрало здания кафедрального собора, епархиального управления и духовного училища Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.

Отмечается, что на данный момент территория комплекса окружена полицией, верующих к храму не пропускают. На месте находятся представители государственных структур, которые проводят так называемую "опись имущества".

"Верующие собрались у стен собора, многие пришли ночью, чтобы защитить святыню. Несмотря на просьбы общины, доступ в храм остается закрытым. Внутри собора находятся представители властей и неизвестные лица, которые осматривают помещения и снимают содержимое на видео. Верующие сообщают, что это происходит без участия духовенства", - добавили в СПЖ.

Ранее в епархии отмечали, что давление на церковные структуры УПЦ в регионе усиливается, а случаи вмешательства в деятельность религиозных общин становятся всё более частыми. Владимир-Волынская епархия УПЦ объединяет десятки приходов и духовных учебных заведений, многие из которых в последние месяцы подвергались проверкам и попыткам переоформления собственности.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.