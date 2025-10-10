Украинские власти отобрали у УПЦ собор в Волынской области

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские власти отобрали во владение у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) здания собора и епархиального управления во Владимире Волынской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Во Владимире у УПЦ отобрали здания собора и епархиального управления. Государство 10 октября 2025 года отобрало здания кафедрального собора, епархиального управления и духовного училища Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Отмечается, что на данный момент территория комплекса окружена полицией, верующих к храму не пропускают. На месте находятся представители государственных структур, которые проводят так называемую "опись имущества".
"Верующие собрались у стен собора, многие пришли ночью, чтобы защитить святыню. Несмотря на просьбы общины, доступ в храм остается закрытым. Внутри собора находятся представители властей и неизвестные лица, которые осматривают помещения и снимают содержимое на видео. Верующие сообщают, что это происходит без участия духовенства", - добавили в СПЖ.
Ранее в епархии отмечали, что давление на церковные структуры УПЦ в регионе усиливается, а случаи вмешательства в деятельность религиозных общин становятся всё более частыми. Владимир-Волынская епархия УПЦ объединяет десятки приходов и духовных учебных заведений, многие из которых в последние месяцы подвергались проверкам и попыткам переоформления собственности.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
