ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 445 военных ВСУ, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.