ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"
2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 445 военных ВСУ, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
