https://ria.ru/20251010/ukraina-2047496864.html
ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 445 военных ВСУ, 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:42:00+03:00
2025-10-10T12:42:00+03:00
2025-10-10T12:44:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e7f1612d7e468e3acd9aeb6eeede671.jpg
https://ria.ru/20251010/sammit-2047446010.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_d92e0e7032f6d737d6e7927e771047e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне действия войск "Днепр"