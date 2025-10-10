ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1115 военнослужащих ВСУ, три танка и 25 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1115 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, а также две девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.