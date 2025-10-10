Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 10.10.2025 (обновлено: 12:56 10.10.2025)
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения российской "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1115 военнослужащих ВСУ, три танка и 25 боевых бронированных машин в Донецкой... РИА Новости, 10.10.2025
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне "Южной" группировки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1115 военнослужащих ВСУ, три танка и 25 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1115 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, а также две девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
