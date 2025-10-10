https://ria.ru/20251010/ukraina-2047496534.html
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения российской "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1115 военнослужащих ВСУ, три танка и 25 боевых бронированных машин в Донецкой... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:40:00+03:00
2025-10-10T12:40:00+03:00
2025-10-10T12:56:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_316d54e03c9eb63f9a65fa5309affee2.jpg
https://ria.ru/20251010/svo-2047424655.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b92040d54b48808727e236cbc207c23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне действия "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1115 военных в зоне "Южной" группировки