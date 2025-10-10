Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 10.10.2025 (обновлено: 12:47 10.10.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.10.2025
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
отрадное
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
отрадное
харьковская область
вооруженные силы украины, россия, безопасность, отрадное, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Отрадное, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера"

Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Российский военнослужащий
"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьОтрадноеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
