ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1355 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.