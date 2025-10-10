https://ria.ru/20251010/ukraina-2047447023.html
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение
Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
компании.
О какой именно станции идет речь, энергохолдинг не уточняет.