Рейтинг@Mail.ru
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ukraina-2047447023.html
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение - РИА Новости, 10.10.2025
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение
Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:45:00+03:00
2025-10-10T09:45:00+03:00
украина
дтэк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846829269_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_21ebc21bac09d460e9567f17d8e9ff40.jpg
https://ria.ru/20251010/blekaut-2047435592.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846829269_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ca5a9a9b0f7f5e3397b4b37e9e33008e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дтэк, в мире
Украина, ДТЭК, В мире
На Украине оборудование одной из ТЭС получило серьезное повреждение

ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования ТЭС на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие на электростанции на Украине
Рабочие на электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие на электростанции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
О какой именно станции идет речь, энергохолдинг не уточняет.
Пожар на теплоэлектростанции в Киеве. 10 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Киевской области ввели экстренные отключения света
Вчера, 08:09
 
УкраинаДТЭКВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала