В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники - РИА Новости, 10.10.2025
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники
Удар нанесен по заводу в Полтавской области, на котором ВСУ производили БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 10.10.2025
