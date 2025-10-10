В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники

ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Полтавской области, на котором ВСУ производили БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Есть прилеты... по Кременчугскому автосборочному заводу, где было развернуто производство БПЛА", - сказал собеседник агентства.