Специальная военная операция на Украине
 
08:38 10.10.2025
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники
В Полтавской области ударили по заводу, где ВСУ собирали беспилотники

Подполье сообщило об ударе по производству дронов для ВСУ в Полтавской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Полтавской области, на котором ВСУ производили БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть прилеты... по Кременчугскому автосборочному заводу, где было развернуто производство БПЛА", - сказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
