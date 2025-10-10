Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 10.10.2025 (обновлено: 08:51 10.10.2025)
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
Российские войска атаковали скопление техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
2025-10-10T08:19:00+03:00
2025-10-10T08:51:00+03:00
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали скопление техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 12:56, 13:54 — удар по западу города Бахмач, агентура пишет, что в направлении складов предприятия "Агродом", где находилась военная техника. Второй удар — по машинно-тракторному предприятию "Надежда", где ранее было замечено скопление гусеничной военной техники", — заявил он.
Лебедев рассказал о других пораженных целях:
  • армия ударила по Кременчугскому автосборочному заводу в Полтавской области, где производили БПЛА;
  • в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен цех по сборке дронов;
  • в Черниговской области поражены машинно-технологическая станция, где ремонтируют военную технику, и полигон 1-й танковой бригады.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
