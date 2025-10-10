https://ria.ru/20251010/ukraina-2047436539.html
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
Российские войска атаковали скопление техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:19:00+03:00
2025-10-10T08:19:00+03:00
2025-10-10T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84f4f054a7bcb2253fd05dae35644d0d.jpg
https://ria.ru/20251010/blekaut-2047435785.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
украина
запорожская область
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780904861_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcfc07452057e4966eec2e8910178a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Полтавская область
В Черниговской области нанесли удар по скоплению техники ВСУ
Подполье сообщило о серии ударов по военным объектам ВСУ на Украине
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали скопление техники ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 12:56, 13:54 — удар по западу города Бахмач, агентура пишет, что в направлении складов предприятия "Агродом", где находилась военная техника. Второй удар — по машинно-тракторному предприятию "Надежда", где ранее было замечено скопление гусеничной военной техники", — заявил он.
Лебедев рассказал о других пораженных целях:
- армия ударила по Кременчугскому автосборочному заводу в Полтавской области, где производили БПЛА;
- в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен цех по сборке дронов;
- в Черниговской области поражены машинно-технологическая станция, где ремонтируют военную технику, и полигон 1-й танковой бригады.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.