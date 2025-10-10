https://ria.ru/20251010/ukraina-2047434098.html
В Сумской области Украины ввели графики аварийных отключений света
Графики аварийных отключений света введены в Сумской области на севере Украины, сообщает в пятницу энергокомпания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 10.10.2025
