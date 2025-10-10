В Днепропетровске и Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Днепропетровске и подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги, передает украинское новостное агентство "Укринформ".
"В (подконтрольном ВСУ - ред.) Запорожье и Днепропетровске прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Кременчуге Полтавской области. Кроме того, назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18