В Кременчуге прогремели взрывы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуге Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Фокус".
"Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области", - говорится в материале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщал о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18