В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
