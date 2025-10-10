Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2025
01:37 10.10.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 10.10.2025
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
