В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 10.10.2025 (обновлено: 01:16 10.10.2025)
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Украинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Киеве гремят взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Специальная военная операция на Украине
 
 
