Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда - РИА Новости, 10.10.2025
14:11 10.10.2025
Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда
Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда
происшествия
2025
Новости
происшествия
Происшествия
Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда

© Прокуратура Республики БашкортостанУфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, во время избрания меры пресечения в суде
УФА, 10 окт – РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, при избрании меры пресечения на суде вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал присутствующим средний палец и делал другие нездоровые движения, следует из видео из зала суда, распространенном в социальных сетях.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром в четверг на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В пятницу мужчине избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 9 декабря.
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
25 августа 2024, 11:12
В соцсетях распространили видео из зала Орджоникидзевского суда, по которому видно, что отец пострадавшей корчил рожи, показывает средний палец, делает нервные телодвижения.
Ранее в правоохранительных органах города РИА Новости сообщали, что не смогли его допросить из-за того, что он не идет на контакт.
Источник агентства, близкий к следствию, сообщил, что мужчина не допрошен и на второй день после задержания.
"Пока несет бред", - сказал собеседник.
РИА Новости пока не располагают информацией, готовы ли анализы освидетельствования.
Наручники - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Москве задержали подозреваемого в истязании ребенка
12 октября 2024, 14:55
 
Происшествия
 
 
