Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда

Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, во время избрания меры пресечения в суде

УФА, 10 окт – РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, при избрании меры пресечения на суде вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал присутствующим средний палец и делал другие нездоровые движения, следует из видео из зала суда, распространенном в социальных сетях.

Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром в четверг на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В пятницу мужчине избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 9 декабря.

В соцсетях распространили видео из зала Орджоникидзевского суда, по которому видно, что отец пострадавшей корчил рожи, показывает средний палец, делает нервные телодвижения.

Ранее в правоохранительных органах города РИА Новости сообщали, что не смогли его допросить из-за того, что он не идет на контакт.

Источник агентства, близкий к следствию, сообщил, что мужчина не допрошен и на второй день после задержания.

"Пока несет бред", - сказал собеседник.