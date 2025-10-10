https://ria.ru/20251010/ufimets-2047516990.html
Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда
Мужчина, выбросивший дочь из окна, вел себя неадекватно во время суда
УФА, 10 окт – РИА Новости. Уфимец, сбросивший маленькую дочь с высоты, при избрании меры пресечения на суде вел себя неадекватно: корчил рожи, показывал присутствующим средний палец и делал другие нездоровые движения, следует из видео из зала суда, распространенном в социальных сетях.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром в четверг на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В пятницу мужчине избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 9 декабря.
В соцсетях распространили видео из зала Орджоникидзевского суда, по которому видно, что отец пострадавшей корчил рожи, показывает средний палец, делает нервные телодвижения.
Ранее в правоохранительных органах города РИА Новости сообщали, что не смогли его допросить из-за того, что он не идет на контакт.
Источник агентства, близкий к следствию, сообщил, что мужчина не допрошен и на второй день после задержания.
"Пока несет бред", - сказал собеседник.
РИА Новости пока не располагают информацией, готовы ли анализы освидетельствования.