В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 10.10.2025
16:22 10.10.2025 (обновлено: 16:48 10.10.2025)
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек доставлены в больницу после столкновения машины скорой помощи и внедорожника в Уфе, сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, уфа, советский район
Происшествия, Уфа, Советский район
УФА, 10 окт - РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу после столкновения машины скорой помощи и внедорожника в Уфе, сообщает Госавтоинспекция города.
По данным ведомства, на территории Советского района на улице Бакалинская столкнулись автомобиль скорой помощи и Dodge Ram.
"Известно, что карета скорой помощи двигалась с включенными звуковыми и проблесковыми сигналами. По имеющейся информации, в карете медицинской помощи находились водитель скорой, два фельдшера, пациент и врач. Их для осмотра доставили в больницу", - сообщает Госавтоинспекция Уфы.
