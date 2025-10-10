https://ria.ru/20251010/ufa-2047556783.html
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи - РИА Новости, 10.10.2025
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек доставлены в больницу после столкновения машины скорой помощи и внедорожника в Уфе, сообщает Госавтоинспекция города. РИА Новости, 10.10.2025
В Уфе пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Пять человек пострадали при столкновении машины скорой и внедорожника в Уфе