Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
14:04 10.10.2025
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца, который сбросил малолетнюю дочь с четвертого этажа, назначена психиатрическая экспертиза, сообщил старший РИА Новости, 10.10.2025
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу

В организме выбросившего дочь из окна мужчины не нашли наркотиков и алкоголя

УФА, 10 окт – РИА Новости. Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца, который сбросил малолетнюю дочь с четвертого этажа, назначена психиатрическая экспертиза, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром в четверг на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Уфимцу, выбросившему из окна 4 этажа свою дочь, предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого мужчина на контакт не пошел, какие-либо показания не дал. Следователем в отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы", - сказал Каневский.
Ранее следственные органы региона сообщали, что задержанного после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. Мужчина арестован, сообщалось, что он не идет на контакт.
Консилиум по поводу состояния трехлетней девочки, которая пострадала при падении с высоты в Уфе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Врачи стабилизировали состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
