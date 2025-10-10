https://ria.ru/20251010/ufa-2047514826.html
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу - РИА Новости, 10.10.2025
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца, который сбросил малолетнюю дочь с четвертого этажа, назначена психиатрическая экспертиза, сообщил старший
2025-10-10T14:04:00+03:00
2025-10-10T14:04:00+03:00
2025-10-10T14:04:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
россия
республика башкортостан
уфа
Жителю Уфы, выбросившему дочь из окна, назначили экспертизу
УФА, 10 окт – РИА Новости. Алкоголь и наркотики не обнаружены в организме уфимца, который сбросил малолетнюю дочь с четвертого этажа, назначена психиатрическая экспертиза, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.
Инцидент с трехлетней девочкой произошел утром в четверг на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, ее прооперировали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Уфимцу, выбросившему из окна 4 этажа свою дочь, предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого мужчина на контакт не пошел, какие-либо показания не дал. Следователем в отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы", - сказал Каневский.
Ранее следственные органы региона сообщали, что задержанного после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в следственный отдел для проведения следственных действий. Мужчина арестован, сообщалось, что он не идет на контакт.