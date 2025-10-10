ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны

« "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.

Министерство уточнило, что атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Вооруженные силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Последствия удара

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

В Днепропетровске вспыхнул масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом, в Кривом Роге задерживается часть поездов. Частично отсутствует электричество в Харькове и Кременчуге.