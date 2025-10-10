Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 10.10.2025 (обновлено: 13:15 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/udar-2047499842.html
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 10.10.2025
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины
Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:00:00+03:00
2025-10-10T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
укрэнерго
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047234269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве.
2025-10-10T13:00
true
PT0M19S
Отключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве.
2025-10-10T13:00
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, укрэнерго, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Киев

ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны.
«
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло на Украине после удара ВС России
9 октября, 11:37
Министерство уточнило, что атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Вооруженные силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Последствия удара

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
В Днепропетровске вспыхнул масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом, в Кривом Роге задерживается часть поездов. Частично отсутствует электричество в Харькове и Кременчуге.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждены объекты газовой инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнергоКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала