ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины
2025-10-10T13:00:00+03:00
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны
.
«
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
Министерство уточнило, что атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Вооруженные силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также ударные беспилотники.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдается транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
В Днепропетровске вспыхнул масштабный пожар, в городе есть проблемы со светом, в Кривом Роге задерживается часть поездов. Частично отсутствует электричество в Харькове и Кременчуге.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области
и дамбе Днепрогэс в контролируемой Киевом части Запорожской области, где помимо этого повреждены объекты газовой инфраструктуры.