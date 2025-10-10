Российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности и обеспечивавшим их работу объектам энергетики Украины, а также по железнодорожной и морской инфраструктуре, используемой для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.