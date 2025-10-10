ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ в ночь на пятницу в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
