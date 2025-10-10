ВС России нанесли удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 10.10.2025 (обновлено: 12:42 10.10.2025)
россия, украина, безопасность
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
© РИА Новости / Илья Питалев
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ в ночь на пятницу в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, все цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
