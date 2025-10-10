БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Ежегодные ядерные военные учения НАТО стартуют в понедельник, заявил генсек альянса Марк Рютте.
"Я нахожусь на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Эта база участвует в учениях Steadfast Noon, которые начнутся 13 октября", — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Steadfast Noon — ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и персонала без применения реального оружия.
По словам Рютте, в маневрах примут участие самолеты стран всего Североатлантического альянса.
"Мы должны провести эти учения, чтобы обеспечить, чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным. Затем — чтобы послать четкий сигнал нашим потенциальным противникам: у нас есть воля и способность защищать всех союзников перед лицом всех угроз", — добавил генсек.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.