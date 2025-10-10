В Новосибирске будут судить иностранца за убийство семьи из трех человек

НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Житель иностранного государства пойдет под суд по обвинению в убийстве в 2014 году семьи из трех человек в Новосибирске, в том числе малолетней девочки, сообщает СУСК по Новосибирской области.

По данным следствия, 12 марта 2014 года в одной из квартир Октябрьского района Новосибирска были обнаружены тела трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области расследовал уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Следователи установили, что к убийству причастны двое жителей иностранного государства.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступлений, двух эпизодов, предусмотренных пунктами "а, в, д, ж, з, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении

Следователи установили, что двое жителей иностранного государства ранее были знакомы с главой семьи и достоверно знали, что он имеет деньги и материальные ценности.

« "Желая улучшить свое материальное положение, фигуранты 9 марта 2014 года совершили убийство мужчины и похитили имущество, причинив ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. После чего, с целью сокрытия преступления мужчины совершили убийство 36-летней супруги и 8-летней дочери потерпевшего, которые неожиданно пришли в квартиру", - сообщили в СУСК.

В прокуратуре уточнили, что соучастники напали на потерпевшего в его квартире. После совершения убийства, обвиняемые предприняли попытки скрыть тело, но в этот момент были застигнуты на месте совершения преступления супругой потерпевшего и малолетней дочерью.