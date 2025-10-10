Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали двух человек за убийство, совершенное 23 года назад
09:16 10.10.2025 (обновлено: 17:44 10.10.2025)
В Подмосковье задержали двух человек за убийство, совершенное 23 года назад
В Подмосковье задержали двух человек за убийство, совершенное 23 года назад - РИА Новости, 10.10.2025
В Подмосковье задержали двух человек за убийство, совершенное 23 года назад
Задержаны предполагаемые киллер и его пособник, 23 года назад за 300 долларов убившие директора лицея в Подмосковье, следствие ходатайствует об их аресте,... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали двух человек за убийство, совершенное 23 года назад

В Подмосковье задержали киллера и пособника за убийство директора лицея в 2002 г

© СК Подмосковья/TelegramОбвиняемый в убийстве директора подмосковного лицея
Обвиняемый в убийстве директора подмосковного лицея - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© СК Подмосковья/Telegram
Обвиняемый в убийстве директора подмосковного лицея
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задержаны предполагаемые киллер и его пособник, 23 года назад за 300 долларов убившие директора лицея в Подмосковье, следствие ходатайствует об их аресте, сообщили в СК РФ.
Правоохранителями установлено, что в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса, заплатив киллеру 300 долларов. Киллер выстрелил в Мениса на пороге лицея, а также в ещё одного мужчину, который был свидетелем произошедшего. Затем фигурант сел в автомобиль, за рулём которого находился пособник, после чего оба скрылись. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и его пособник в убийстве директора лицея №10 им. Ю.А. Гагарина Вадима Мениса. Также они совершили покушение на убийство ещё двух человек. Обоим предъявлено соответствующее обвинение (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)... Следствие ходатайствует об аресте фигурантов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что благодаря слаженной работе следователей, криминалистов СК России и оперативных сотрудников ФСБ и МВД спустя 23 года удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин, один из которых являлся жителем Люберец, другой проживал в ДНР.
"С участием задержанных проведены допросы, проверки показаний на месте, очные ставки. В ходе опознания свидетель, вступивший в момент преступления в борьбу с киллером, уверенно опознал его", - добавили в СК РФ.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
