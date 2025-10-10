Рейтинг@Mail.ru
Турция готова вновь принять переговоры по Украине - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 10.10.2025
Турция готова вновь принять переговоры по Украине
Турция готова вновь принять переговоры по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Турция готова вновь принять у себя переговоры по Украине и выступить посредником для урегулирования конфликта, заявил глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.
"Как вы знаете, за последние три месяца в Стамбуле было проведено три встречи. После долгого перерыва делегации России и Украины впервые получили возможность провести прямые переговоры. Турция готова и в дальнейшем выступать в качестве принимающей стороны, посредника на этих переговорах", - приводит слова Калына агентство DHA.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины
9 октября, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаСтамбулИбрагим Калын
 
 
