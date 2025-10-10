https://ria.ru/20251010/turtsija-2047613758.html
Турция готова вновь принять переговоры по Украине
Турция готова вновь принять переговоры по Украине - РИА Новости, 10.10.2025
Турция готова вновь принять переговоры по Украине
Турция готова вновь принять у себя переговоры по Украине и выступить посредником для урегулирования конфликта, заявил глава Национальной разведывательной... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:45:00+03:00
2025-10-10T19:45:00+03:00
2025-10-10T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
украина
стамбул
ибрагим калын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7dde9b61bf6876dd3a2379c2495092ce.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047397797.html
турция
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030989120_486:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_2161acd3449920d0eb674fdec4f7abff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, стамбул, ибрагим калын
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Стамбул, Ибрагим Калын
Турция готова вновь принять переговоры по Украине
В Турции заявили о готовности принять у себя переговоры России и Украины