11:25 10.10.2025
Студенческий переговорный турнир пройдет на форуме "Сделано в России"
Студенческий переговорный турнир пройдет на форуме "Сделано в России"
экономика
Экономика
Студенческий переговорный турнир пройдет на форуме "Сделано в России"

Регулярный студенческий переговорный турнир пройдет на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Регулярный студенческий переговорный турнир Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) пройдет 21 октября в 15.00 в Конгресс-зале Национального центра "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие пройдет при поддержке Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России и Московского экспортного центра.
"В ходе турнира студенты старших курсов профильных направлений подготовки из ведущих вузов страны будут решать реальные кейсы международных сделок, отработают навыки прямого диалога с зарубежными контрагентами и смогут примерить на себя роли экспортеров и импортеров", - говорится в сообщении.
На турнире участников и наблюдателей ждут: работа над кейсами, основанными на реальных экспортных сделках, опыт ведения переговоров на нескольких языках и с разных сторон – как с позиции экспортёра, так и импортёра, ценные советы от опытных экспертов-практиков и нетворкинг с талантливой молодежью со всей России.
Школа экспорта РЭЦ также приглашает на турнир всех желающих в качестве наблюдателей. Для посещения необходимо зарегистрироваться в качестве посетителя на Международный экспортный форум "Сделано в России" и пройти регистрацию на турнир.
Переговорные турниры Школы экспорта РЭЦ проводятся с 2021 года и являются отличной возможностью углубить свои знания, расширить круг общения и сделать уверенный шаг к успешной карьере в экспорте – как для студентов, так и для наблюдателей.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Студенты - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Студенты обсудят продвижение товаров на форуме "Сделано в России"
