Парящие в воздухе: лучшие цирковые и акробатические шоу в Москве
11:56 10.10.2025
Парящие в воздухе: лучшие цирковые и акробатические шоу в Москве
культпоход
юрий никулин
московский цирк никулина
развлечения
Парящие в воздухе: лучшие цирковые и акробатические шоу в Москве

Цирковые представления и шоу с элементами акробатики и клоунады – прекрасный вариант для семейного выхода. На московских площадках идут самые разные спектакли: от более традиционных представлений на манеже до постановок с использованием современных технологий и невероятных трюков. О наиболее интересных – в обзоре РИА Новости.

Программа "Музыка Победы!"

Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре
До 30 ноября
Новая программа Цирка Никулина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для легендарного директора этого цирка 9 Мая было особой датой – Юрий Никулин воевал под Ленинградом. Для коллектива этот день тоже важен: во время войны цирк продолжал свою работу, создавались агитбригады, а артисты иногда прямо с манежа уходили на фронт.
В новой программе, как и всегда, принимают участие лучшие артисты российского цирка – акробаты, гимнасты, эквилибристы. Участвуют и дрессированные животные, собаки и лошади. Параллельно к юбилею подготовлено две выставки, посвященные воевавшим артистам. Одну из них можно увидеть прямо в фойе цирка, другую – в Московском Доме Книги на Новом Арбате.

Шоу "Антигравитация"

Дворец культуры имени Горбунова
Все выходные октября, а также 1 и 2, 8 и 9, 15, 30 ноября
В этом уникальном шоу театра "Антигравитация" соединяется танец, акробатика, визуальное и музыкальное искусство, драматургия и современные технологии. Режиссер-постановщик Андрей Кольцов, художественный руководитель проекта Нина Чусова и продюсер Андрей Фурманчук создали представление по мотивам повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это философская история о птице, которая размышляет о смысле жизни.
Тема стремления вверх и полета трансформируется в спектакль, в котором профессионалы высокого уровня – артисты, акробаты и спортсмены – буквально парят в воздухе, исполняя сложнейшие трюки.
Особый визуальный эффект создается с помощью уникального пространства театра. Специальная сцена-экран установлена под углом в 45 градусов. Благодаря этому техническому изобретению можно видеть, как герои поднимаются ввысь и спускаются. Дополнительный эффект создают световые решения – за счет оптических иллюзий и визуальных эффектов у зрителей создается ощущение, что пространство зала раздвигается. Основой музыкального оформления шоу стали хиты легендарной рок-группы "Ария" в новых аранжировках, а также оригинальные треки в стиле эйсид-рок. В этом году спектакль стал номинантом на театральную премию "Золотая Маска".

"Джорандо"

Дворец культуры имени Горбунова
11 и 25 октября, 1 и 15 ноября
Семейное шоу "Джорандо" – еще один новый проект театра "Антигравитация", созданный для всей семьи.
Артист и режиссер-постановщик Андрей Кислицин и продюсер Андрей Фурманчук придумали спектакль для зрителей разных возрастов. Сам Кислицин – действующий клоун Цирка дю Солей. В этой постановке исполняет главную роль Джорандо – синей птицы-ангела, которая собирает мечты людей на земле и отправляет их на небо. Его герой трогательный, смешной и непредсказуемый, красивый и нелепый одновременно.
В спектакле на равных существуют музыка и пластика, философское содержание и клоунские трюки. А физическое совершенство артистов соединяются с эмоциональной глубиной актерской игры. Удивительное визуальное воплощение этой истории – результат совместной работы художников и инженеров. В "Джорандо" соседствуют клоунада, цирковая акробатика, физический театр, танец, сказочные костюмы и декорации.

"Изумрудный город"

Московский Молодежный Центр "Планета КВН"
До 4 ноября
Этот спектакль основан на сюжете известной и всеми любимой сказки "Волшебник страны Оз". Представление уже объездило разные страны от Европы до Африки, всего его посмотрели более 2 миллионов зрителей. В столице постановку впервые показали в 2017 году и этой осенью вновь играют для московских зрителей.
Шоу наполнено зрелищными цирковыми номерами. В нем участвуют призеры Международных цирковых фестивалей: гимнастки-каучук, воздушные гимнасты на полотнах, работающие без страховки, акробаты на роликах, гимнасты на дорожке. Особую атмосферу создает живая и специально написанная для постановки музыка композитора Андрея Зубца на стихи Максима Романова. Кстати, последний выступил в качестве постановщика. Как и в других своих работах, в этом спектакле Романов соединил цирковое и театральное искусство, современный балет, оригинальные декорации и визуальные спецэффекты.

"Блэкаут"

Московский Молодежный Центр "Планета КВН"
до 6 декабря
Шоу "Блэкаут"
Новое представление его авторы Максим и Екатерина Романовы назвали "мультижанровым шоу для взрослых". Они уверены: эта история может не только развлекать, но и заставить зрителей задуматься о важных проблемах жизни в мегаполисе. Точкой отсчета по сюжету становится неожиданная метеорологическая ситуация: на столичный регион несется сильный ураган. В аэропорту путешественники оказываются в замкнутом пространстве, где в результате блэкаута заперты двери и не работает сотовая связь.
В постановке объединились разные жанры. Авторская музыка и стихи, голоса известных артистов московских мюзиклов и телепроектов, звучание живых инструментов и балет. Особую роль играют современные декорации и видеопроекции – благодаря им зрители погружаются в атмосферу спектакля и становятся участниками захватывающего сюжета.

"Волшебная лампа"

Московский Молодежный Центр "Планета КВН"
С 15 ноября по 7 декабря
Знаменитая и любимая многими поколениями сказка из сборника "Тысяча и одна ночь" теперь воплотится в формате мультижанрового шоу. В постановке соединились цирк, мюзикл и театр. Особый колорит создадут яркие костюмы, декорации и видеопроекции, которые перенесут зрителя в мир арабской сказки.
Специально для шоу режиссер Максим Романов написал стихи, а композиторы Андрей Зубец и Евгений Баргман сочинили оригинальную музыку, наполненную восточным колоритом. В шоу участвуют более 50 артистов, среди них – призеры Международных цирковых фестивалей, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, а также участники популярных телевизионных проектов.
 
