Циклон "Барбара" может принести в Москву первый мокрый снег
10:01 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/tsiklon-2047450585.html
Циклон "Барбара" может принести в Москву первый мокрый снег
Циклон "Барбара" может принести в Москву первый мокрый снег
Циклон "Барбара" может принести в Москву первый мокрый снег

Тишковец: циклон "Барбара" может принести в Москву первый мокрый снег с ливнем

© РИА Новости / Илона ГоловинаСнегопад в Москве
© РИА Новости / Илона Головина
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Циклон "Барбара" может принести в московский регион к понедельнику первый мокрый снег с ливнем, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что "Барбара" накроет столичный регион уже ночью в пятницу. Циклон завершит период сухой и теплой погоды в столице.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Синоптик оценил вероятность 25-градусных морозов в Москве
Вчера, 09:57
"(Циклон - ред.) "Барбара" принесет первый мокрый снег вперемешку с ливнем в воскресенье вечером в Тверскую область, а ночью и утром в понедельник местами может зацепить запад и север Подмосковья, в том числе и саму столицу", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что местами символически (от 0,5 до 1 сантиметра) чуть припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Дмитров, Сергиев Посад. "Однако снежный покров сразу же растает. Температура понизится до плюс 1 - плюс 4 градусов", - добавил он.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая зима
Вчера, 09:55
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
