Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

« "Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас просили", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.

Это не первая попытка американского лидера удостоиться награды. В течение своего первого президентского срока Трамп был трижды номинирован на нее, однако каждый раз безрезультатно.