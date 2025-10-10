https://ria.ru/20251010/trump-2047440563.html
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:01:00+03:00
2025-10-10T09:01:00+03:00
2025-10-10T09:09:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
https://ria.ru/20251010/telegraph-2047441322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дональд трамп
В мире, Россия, Дональд Трамп
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Ушаков заявил о поддержке РФ выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас просили", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос.
В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.
Это не первая попытка американского лидера удостоиться награды. В течение своего первого президентского срока Трамп был трижды номинирован на нее, однако каждый раз безрезультатно.
Американский лидер, выступая в сентябре на ГА ООН, заявил, что за семь месяцев своего президентства якобы разрешил целых семь конфликтов. Например, говоря о Косово и Сербии, Трамп заявлял, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта, подтверждения этому не было.