Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
09:01 10.10.2025 (обновлено: 09:09 10.10.2025)
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2025
в мире, россия, дональд трамп
В мире, Россия, Дональд Трамп
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия в данный момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас просили", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре с трибуны Генассамблеи ООН вице-премьер и глава МИД Камбоджи Прак Сокхон сообщил, что его страна выдвинула кандидатуру Трампа на премию мира за достижение прекращения огня в пограничном конфликте с Таиландом.
Это не первая попытка американского лидера удостоиться награды. В течение своего первого президентского срока Трамп был трижды номинирован на нее, однако каждый раз безрезультатно.
Американский лидер, выступая в сентябре на ГА ООН, заявил, что за семь месяцев своего президентства якобы разрешил целых семь конфликтов. Например, говоря о Косово и Сербии, Трамп заявлял, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта, подтверждения этому не было.
Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ
Вчера, 09:05
 
В миреРоссияДональд Трамп
 
 
