На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 10.10.2025
На Ставрополье объявили режим беспилотной опасности
Беспилотную опасность объявили на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
На территории Ставропольского края объявили режим беспилотной опасности