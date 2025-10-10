Белый дом не сообщал о планах опубликовать результаты медосмотра Трампа

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа до настоящего времени не сообщала о планах опубликовать результаты последнего медицинского осмотра американского лидера после проведенной проверки его здоровья, сообщает телеканал Администрация президента США Дональда Трампа до настоящего времени не сообщала о планах опубликовать результаты последнего медицинского осмотра американского лидера после проведенной проверки его здоровья, сообщает телеканал Fox News

"Нам не сообщили прямо, что мы получим его, хотя Белый дом был очень откровенен в отношении результатов его ( Трампа - ред.) медицинского обследования", - сообщила корреспондент телеканала в прямом эфире.

Она добавила, что свой ежегодный медицинский осмотр Трамп проходил весной, после чего результаты проверки были представлены общественности, однако сейчас "точных сроков нет".

Сам американский лидер уже завершил проверку своего здоровья в национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд и в 14.13 по местному времени (21.13 мск) вернулся в свою официальную резиденцию в Вашингтоне согласно сообщению пресс-пула Белого дома.

Вместе с тем, после возвращения Трамп отказался от общения с ожидавшими его журналистами.

Как сообщал ранее корреспондент РИА Новости с места событий, Трамп в пятницу прибыл в центр имени Уолтера Рида около 11.00 по местному времени (18.00 мск). На время приземления службы безопасности полностью перекрыли движение транспорта по ближайшей автомобильной дороге, заезд внутрь комплекса также был закрыт.

В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.