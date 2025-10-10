Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа - РИА Новости, 10.10.2025
20:08 10.10.2025 (обновлено: 20:09 10.10.2025)
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Президент США Дональд Трамп планирует провести саммит по вопросу сектора Газа с мировыми лидерами во время визита в Египет на следующей неделе, сообщает портал... РИА Новости, 10.10.2025
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует провести саммит по вопросу сектора Газа с мировыми лидерами во время визита в Египет на следующей неделе, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Президент Трамп планирует провести саммит мировых лидеров по Газе во время визита в Египет", - говорится в сообщении портала.
Согласно информации источников, саммит организовывается президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который уже связался с некоторыми лидерами арабских и европейских стран. Ожидается, что участие примут лидеры или главы МИД ФРГ, Франции, Британии, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции и Саудовской Аравии.
По информации американского чиновника, участие премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не ожидается.
