Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Президент США Дональд Трамп планирует провести саммит по вопросу сектора Газа с мировыми лидерами во время визита в Египет на следующей неделе, сообщает портал... РИА Новости, 10.10.2025
Трамп планирует провести саммит по сектору Газа
Axios: Трамп планирует провести саммит по сектору Газа во время визита в Египет