Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями
19:24 10.10.2025 (обновлено: 19:37 10.10.2025)
Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями
Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями
в мире
россия
сша
украина
меланья трамп
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, меланья трамп
В мире, Россия, США, Украина, Меланья Трамп
Меланья Трамп сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями

Меланья Трамп: за сутки восемь украинских детей воссоединились со своими семьями

© AP Photo / Alex BrandonПервая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп сообщила, что за последние 24 часа восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями в рамках гуманитарного взаимодействия между Россией и Украиной.
"Мой представитель напрямую работал с командой президента (России Владимира - ред.) Путина, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей к их семьям. За последние сутки восемь детей были воссоединены со своими родными", — сказала Трамп в обращении, транслировавшемся из Белого дома.
По её словам, российская сторона передала биографические данные и фотографии каждого ребёнка, а также информацию о предоставленных им социальных и медицинских услугах.
Меланья Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
В миреРоссияСШАУкраинаМеланья Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
