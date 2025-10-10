Трамп прибыл в медицинский центр в Мэриленде

Вскоре после приземления Трамп покинул вертолет и пересел в автомобиль, который повез его к медицинскому комплексу.

В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.