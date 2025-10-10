Рейтинг@Mail.ru
18:31 10.10.2025 (обновлено: 18:51 10.10.2025)
Трамп прибыл в медицинский центр в Мэриленде
Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в пятницу прибыл в национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд для... РИА Новости, 10.10.2025
Трамп прибыл в медицинский центр Уолтера Рида
Трамп прибыл в медицинский центр Уолтера Рида для прохождения проверки своего здоровья, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Президент США Дональд Трамп в пятницу прибыл в национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд для прохождения медицинского осмотра, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вертолет с главой Белого дома на борту приземлился на территории комплекса около 11.00 по местному времени (18.00 мск). За несколько минут до этого на площадке центра сел первый вертолет с сопровождением Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
2 сентября, 20:53
Вскоре после приземления Трамп покинул вертолет и пересел в автомобиль, который повез его к медицинскому комплексу.
На время приземления службы безопасности полностью перекрыли движение транспорта по ближайшей автомобильной дороге, заезд внутрь комплекса также закрыт.
В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Cиняк, покрытый плотным слоем тонального крема, на правой руке президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
СМИ: у Трампа снова появился синяк на руке
23 августа, 00:11
 
В миреСШАМэрилендДональд ТрампСеймур Херш
 
 
