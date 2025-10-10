Рейтинг@Mail.ru
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов
18:26 10.10.2025 (обновлено: 22:10 10.10.2025)
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов
Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина после его слов об усилиях президента США по решению кризисов и проблем. РИА Новости, 10.10.2025
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина после его слов об усилиях президента США по решению кризисов и проблем.
© @realDonaldTrump
Публикация Дональда Трампа
Публикация Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© @realDonaldTrump
Публикация Дональда Трампа
"Спасибо вам, президент Путин!" — написал он в социальной сети Truth Social, прикрепив цитаты и видео выступления российского лидера.
Сегодня Путин на пресс-конференции заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы. Так он прокомментировал вопрос, достоин ли его американский коллега Нобелевской премии мира.
При этом российский лидер подчеркнул, что награду нередко получают люди, которые ничего не сделали для мира. По его мнению, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету премии.
Трамп был одним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира, он неоднократно лично подчеркивал, что заслуживает эту награду, но ее получила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корине Мачадо.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг, комментируя такое решение, заявил, что для Нобелевского комитета политика важнее самого мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
NYP: в окружении Трампа не ожидали, что он получит Нобелевскую премию мира
Вчера, 13:47
 
