Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина после его слов об усилиях президента США по решению кризисов и проблем.

© @realDonaldTrump Публикация Дональда Трампа © @realDonaldTrump Публикация Дональда Трампа

« "Спасибо вам, президент Путин!" — написал он в социальной сети Truth Social, прикрепив цитаты и видео выступления российского лидера.

Сегодня Путин на пресс-конференции заявил, что Трамп реально много делает, чтобы разрешить сложные и продолжительные кризисы. Так он прокомментировал вопрос, достоин ли его американский коллега Нобелевской премии мира.

При этом российский лидер подчеркнул, что награду нередко получают люди, которые ничего не сделали для мира. По его мнению, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету премии.

Трамп был одним из основных претендентов на Нобелевскую премию мира, он неоднократно лично подчеркивал, что заслуживает эту награду, но ее получила оппозиционный политик из Венесуэлы Мария Корине Мачадо.