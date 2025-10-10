Меланья Трамп во время выступления в Белом доме

© AP Photo / Alex Brandon Меланья Трамп во время выступления в Белом доме

Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей.

« "Президент Путин получил мое письмо. <...> Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", — сказала она во время выступления в Белом доме.

По словам первой леди, ее представитель работает напрямую с командой Путина по вопросу воссоединения детей со своими семьями.

"С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — все это в духе доброй воли", — заявила Трамп.

При этом она выразила надежду на скорое завершение конфликта.

« "Я надеюсь, что мир наступит скоро, — он может начаться с наших детей", — добавила супруга американского президента.

Трамп передал Путину письмо своей жены во время саммита на Аляске. В послании первая леди попросила российского лидера защитить детей.