Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо - РИА Новости, 10.10.2025
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:23:00+03:00
2025-10-10T18:23:00+03:00
2025-10-10T20:10:00+03:00
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Меланья Трамп
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент Владимир Путин ответил на ее письмо о защите детей.
«
"Президент Путин
получил мое письмо. <...> Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", — сказала она во время выступления в Белом доме.
По словам первой леди, ее представитель работает напрямую с командой Путина по вопросу воссоединения детей со своими семьями.
"С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — все это в духе доброй воли", — заявила Трамп.
При этом она выразила надежду на скорое завершение конфликта.
«
"Я надеюсь, что мир наступит скоро, — он может начаться с наших детей", — добавила супруга американского президента.
Трамп передал Путину письмо своей жены во время саммита на Аляске. В послании первая леди попросила российского лидера защитить детей.
Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский
, большое количество детей из этого перечня никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвратили на Украину, эта работа продолжается.